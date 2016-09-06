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На екатеринбургского покемонофила завели еще одно уголовное делоСегодня в 08:32

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Из-за шпионской авторучки.

Против скандального екатеринбургского блогера Руслана Соколовского возбудили еще одно уголовное дело - о незаконном обороте спецсредств для негласного получения информации (ч. 1 ст. 138 УК РФ). Поводом стала найденная в сентябре 2016 года во время обысков в квартире обвиняемого шпионская авторучка. Об этом журналистам заявил его адвокат Алексей Бушмаков, передает "Уралинформбюро".

Соколовский попал под прицел силовиков после того, как разместил на своем канале в YouTube видео о ловле покемонов в Храме-на-Крови. В отношении него возбудили уголовное дело по ч.1 ст.282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и ч.2 ст.148 УК РФ (нарушение права на свободу вероисповеданий, совершенное в местах, специально предназначенных для проведения богослужений).

В сентябре молодого человека взяли под стражду, но позже перевели под домашний арест. Однако после того, как юноша пообщался с одним из свидетелей по делу, его вернули в СИЗО. 19 января 2017 года Верх-Исетский райсуд продлил Соколовскому срок содержания под стражей до 22 февраля 2017 года.

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