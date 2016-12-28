Пермяк до смерти запинал просившегося на ночлег гостяСегодня в 09:47
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Его будут судить.
В суд направлено уголовное дело в отношении 27-летнего ранее судимого жителя Перми, обвиняемого в убийстве.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, преступление было совершено в октябре 2016 года. Бездомный мужчина попросился переночевать к знакомому. В ответ тот нанес бомжу множественные удары по голове и запинал его.
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