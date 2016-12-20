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В Перми водителя мусоровоза отправили за решетку за смерть пешеходаСегодня в 11:10

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Также он заплатит компенсацию.

Кировский райсуд Перми признал водителя мусоровоза виновным в гибели мужчины. Его отправили на 8 месяцев в колонию общего режима. После этого он в течение полугода не сможет работать водителем. Мужчина также должен компенсировать 200 тысяч рублей морального вреда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевой прокуратуры.

ДТП произошло в июле 2016 года. Водитель спецавтомобиля, принадлежащего ООО "ЭкоСистема", убирал мусор из контейнера у дома №39 на улице Победы. Мужчина начал движение задним ходом, не убедившись в отсутствии людей, и задавил мужчину.

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