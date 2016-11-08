Тюменца с килограммом гашиша поймали в КазаниСегодня в 11:59
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Его арестовали.
Автоинспекторы задержали в Казани 29-летнего жителя Тюмени с килограммом гашиша.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе казанского УМВД, сотрудники ДПС остановили Mitsubishi для проверки 15 января 2017 года. Наркотик нашли в дорожной сумке одного из пассажиров.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.4 ст.228 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере). Полицейские устанавливают канал поставки. Подозреваемый арестован.
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