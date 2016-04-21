В Челябинске педофил заставил детей смотреть порноСегодня в 13:09
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Он привел к себе трех мальчиков.
В суд направлено уголовное дело в отношении 56-летнего жителя Челябинска. Он обвиняется в надругательстве над тремя мальчиками 8-9 лет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
11 июля 2016 года обвиняемый привел детей к себе домой. Он показал им порнофильм и совершил в присутствии мальчиков действия сексуального характера.
Уголовное дело было возбуждено по п."б" ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), ч.2 ст.242 УК РФ (демонстрация порнографических материалов несовершеннолетним).
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