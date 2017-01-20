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Екатеринбурженку подозревают в махинациях с дипломами и правамиСегодня в 13:49

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Полиция ищет потерпевших.

Полиция ищет потерпевших от действий жительницы Екатеринбурга, подозреваемой в мошенничестве.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, женщина под видом сотрудника полиции брала деньги за содействие в получении дипломов и водительских удостоверений. Она задержана.

Полицейские просят возможных потерпевших позвонить по телефонам: (343) 358-83-38 (дежурная часть ГУ МВД России по Свердловской области), (343) 358-82-19 (УЭБ и ПК главка). (343) 294-14-94 (дежурная часть УМВД России по городу Екатеринбургу).

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