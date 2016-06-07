Оренбургская школьница "раскрыла" тайны пермяка-киднеппераСегодня в 15:36
- Текст
Она оказалась не первой жертвой.
Житель Краснокамска, задержанный после похищения 12-летней школьницы в Оренбурге, может быть причастен еще как минимум к одному преступлению.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Оренбургской области, его ДНК совпадает с генотипом лица, в 2011 году посягнувшего на половую неприкосновенность двоих детей в Пермском крае.
Кроме того, 17 января 2017 года за несколько минут до того, как мужчина запихал юную оренбурженку в багажник, он пытался увезти еще двух девочек, но им удалось отбиться от киднеппера.
29-летний житель Краснокамска похитил школьницу и вывез ее в район городской свалки Оренбурга. Там он несколько часов поил девочку спиртным и бил за непослушание, затем попытался изнасиловать, но волонтеры и полиция подоспели вовремя. Мужчина задержан. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Расследование продолжается. Назначено множество экспертиз, в том числе молекулярно-генетические, изъята и исследуется одежда девочек, которых мужчина пытался затащить в машину.
Ранее по теме:
Пермяк напоил и едва не изнасиловал похищенную школьницу
Похищенную в Оренбурге школьницу спас звонок маме
В Оренбурге задержали киднеппера из Прикамья
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 19:14
Перекупщик авто из Верхней Пышмы пойдет под суд за убийство товарища
И кражу.Сегодня в 18:58
Galaxy Note 7 взрывались из-за размера батареи
Разработчики что-то напутали.Сегодня в 18:43
Цереру "слепили" астероиды
Из силикатов.Сегодня в 18:29
В смоге над Екатеринбургом обвинили высотные дома
Оборудованные котельными.Сегодня в 18:27
Житель Прикамья избил двух сотрудниц скорой помощи
Будучи подшофе.Сегодня в 18:08
Жителя Тобольска будут судить за убийства матери-ветерана ВОВ
Он задушил ее подушкой.Сегодня в 18:05
Челябинец отсидит 18,5 лет за убийство бабушки
Квартиру которой тайком продал.Сегодня в 18:05
В центре Челябинска ограбили 12-летнего мальчика
Преступника засняли камеры видеонаблюдения.Сегодня в 18:02
Депутаты Заксобрания призывают мэрию Екатеринбурга почистить город
Прежде чем выписывать штрафы.Сегодня в 18:00
На Среднем Урале раскрыли 56 банд наркоторговцев
Изъято 122 килограмма зелья.Сегодня в 17:56
Facebook заплатил российскому хакеру 40 тысяч долларов
За обнаруженную им ошибку.Сегодня в 17:50
Ученые назвали дату всемирного потопа
Нового.Сегодня в 17:46
Шестеро выжили в накрытом лавиной итальянском отеле
И шлют спасателям сообщения.Сегодня в 17:42
Скорая помощь обоснуется в 34 квартале екатеринбургского Академического
В составе медкластера.Сегодня в 17:40
Управление образования Екатеринбурга повысят до департамента
Если депутаты одобрят.
-
19 января в 11:57
Пермяк напоил и едва не изнасиловал похищенную школьницу
Из Оренбурга.18 января в 09:44
В Оренбурге задержали киднеппера из Прикамья
Мужчина похитил школьницу.18 января в 15:45
Похищенную в Оренбурге школьницу спас звонок маме
Из багажника.07 июня 2016 в 13:28
Двоих южноуральцев будут судить за похищение подростка
Которого они заподозрили в наркоторговле.
Главные новости
- Сегодня в 18:29В смоге над Екатеринбургом обвинили высотные дома
- Сегодня в 17:37Инвесторы постеснялись связываться с фамилией Новикова
- Сегодня в 16:36Шойгу оставили без Интернета в Екатеринбурге
- Сегодня в 16:29Двое екатеринбуржцев погибли при пожаре в пятиэтажке
- Сегодня в 16:01В Екатеринбурге сотрудника МЧС нашли на рабочем месте с ножом в сердце
Аналитика
Шарташ на баррикадах
Садоводы дали отпор "Малышева, 73".
Беспартийный Первоуральск
Чем аукнется отмена выборов по спискам?
"Брусника" с горчинкой
Для екатеринбуржцев.