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Жителя Прикамья будут судить за убийство 2-летней дочериСегодня в 16:44

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Ему грозит пожизненный срок.

В Пермский краевой суд направлено уголовное дело в отношении 22-летнего жителя деревни Ефремята Карагайского района. Его обвиняют в убийстве 2-летней дочери, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, родители ребенка развелись и жили отдельно. Утром 21 мая 2016 года мать привела девочку к бывшему мужу, попросив посидеть с ребенком, пока она будет на работе. Когда женщина вернулась за дочерью, экс-супруг заявил, что зарежет ребенка, если жена не вернется к нему. Испуганная женщина побежала за помощью к своей матери и свекрови. Когда она вернулась, застала дочь мертвой, а молодой человек сбежал.

Через некоторое время местные жители нашли беглеца - он нанес себе ножевые ранения и пытался утопиться в пруду. Мужчину госпитализирован в тяжелом состоянии.

Экспертиза признала пермяка вменяемым. Ему грозит пожизненное заключение.

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