На Среднем Урале раскрыли 56 банд наркоторговцевСегодня в 18:00
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Изъято 122 килограмма зелья.
В Свердловской области в 2016 году была пресечена деятельность 56 ОПГ в сфере незаконного оборота наркотиков. Такая цифра была озвучена на расширенном заседании коллегии в региональном ГУ МВД России, сообщил "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых.
Всего сыщики изъяли 122 килограмма наркотиков. Число преступлений, совершенных лицами в состоянии наркотического опьянения, снижено на 15,2%.
Сегодня уровень преступности в Свердловской области на 100 тысяч жителей остается одним из самых низких в России. Снижается доля нераскрытых преступлений.
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