Им удалось завладеть 37 квартирами.

В Челябинске вынесли приговор группе "черных риелторов" из 10 человек. Организатора банды Дмитрия Агеева приговорили к 13 годам лишения свободы. Его соучастникам дали от 6 до 11 лет. Одна из осужденных получила 5,5 лет условно.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-центре областной прокуратуры, преступники изучали квитанции в почтовых ящиках и вычисляли тех, у кого есть огромные долги за коммуналку. Как правило, это были неблагополучные горожане. Затем осужденные втирались к ним в доверие и уговаривали продать жилье с долгами. Вместо этого потерпевшим предоставляли непригодные для жизни квартиры стоимостью, не превышающей 100 тысяч рублей.

Всего в течение 2008-2010 годов "черным риелторам" удалось облапошить 46 человек и завладеть 37 квартирами общей стоимостью 48 миллионов рублей.