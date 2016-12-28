В Челябинске 10 "черных риелторов" упекли за решеткуСегодня в 16:55
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Им удалось завладеть 37 квартирами.
В Челябинске вынесли приговор группе "черных риелторов" из 10 человек. Организатора банды Дмитрия Агеева приговорили к 13 годам лишения свободы. Его соучастникам дали от 6 до 11 лет. Одна из осужденных получила 5,5 лет условно.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-центре областной прокуратуры, преступники изучали квитанции в почтовых ящиках и вычисляли тех, у кого есть огромные долги за коммуналку. Как правило, это были неблагополучные горожане. Затем осужденные втирались к ним в доверие и уговаривали продать жилье с долгами. Вместо этого потерпевшим предоставляли непригодные для жизни квартиры стоимостью, не превышающей 100 тысяч рублей.
Всего в течение 2008-2010 годов "черным риелторам" удалось облапошить 46 человек и завладеть 37 квартирами общей стоимостью 48 миллионов рублей.
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