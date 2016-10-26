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Жителя Тобольска будут судить за убийства матери-ветерана ВОВСегодня в 18:08

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Он задушил ее подушкой.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 64-летнего жителя Тобольска, обвиняемого в убийстве матери. В ближайшее время оно будет направлено в суд, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Преступление было совершено 22 октября 2016 года. Пьяный мужчина с сыном приехал к своей 92-летней матери - ветерану ВОВ. Между родственниками разгорелась ссора. Разгневанный тоболяк задушил мать подушкой.

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Пьяный тоболяк подушкой задушил мать-ветерана ВОВ

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