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В центре Челябинска ограбили 12-летнего мальчикаСегодня в 18:05

  • Текст

Преступника засняли камеры видеонаблюдения.

В Челябинске ищут молодого человека, напавшего на 12-летнего мальчика.

Инцидент произошел вечером 22 ноября 2016 года около дома №9 по улице Худякова. Юноша 14-17 лет подошел к школьнику и сказал, что изобьет его, если тот не отдаст свой телефон. Напуганный мальчик исполнил требование грабителя. Сумма ущерба превысила 4 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по п."г" ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР. Преступника засняли камеры видеонаблюдения. Сейчас он разыскивается.

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