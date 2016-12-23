В центре Челябинска ограбили 12-летнего мальчикаСегодня в 18:05
- Текст
Преступника засняли камеры видеонаблюдения.
В Челябинске ищут молодого человека, напавшего на 12-летнего мальчика.
Инцидент произошел вечером 22 ноября 2016 года около дома №9 по улице Худякова. Юноша 14-17 лет подошел к школьнику и сказал, что изобьет его, если тот не отдаст свой телефон. Напуганный мальчик исполнил требование грабителя. Сумма ущерба превысила 4 тысячи рублей.
Возбуждено уголовное дело по п."г" ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР. Преступника засняли камеры видеонаблюдения. Сейчас он разыскивается.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 19:14
Перекупщик авто из Верхней Пышмы пойдет под суд за убийство товарища
И кражу.Сегодня в 18:58
Galaxy Note 7 взрывались из-за размера батареи
Разработчики что-то напутали.Сегодня в 18:43
Цереру "слепили" астероиды
Из силикатов.Сегодня в 18:29
В смоге над Екатеринбургом обвинили высотные дома
Оборудованные котельными.Сегодня в 18:27
Житель Прикамья избил двух сотрудниц скорой помощи
Будучи подшофе.Сегодня в 18:08
Жителя Тобольска будут судить за убийства матери-ветерана ВОВ
Он задушил ее подушкой.Сегодня в 18:05
Челябинец отсидит 18,5 лет за убийство бабушки
Квартиру которой тайком продал.Сегодня в 18:05
В центре Челябинска ограбили 12-летнего мальчика
Преступника засняли камеры видеонаблюдения.Сегодня в 18:02
Депутаты Заксобрания призывают мэрию Екатеринбурга почистить город
Прежде чем выписывать штрафы.Сегодня в 18:00
На Среднем Урале раскрыли 56 банд наркоторговцев
Изъято 122 килограмма зелья.Сегодня в 17:56
Facebook заплатил российскому хакеру 40 тысяч долларов
За обнаруженную им ошибку.Сегодня в 17:50
Ученые назвали дату всемирного потопа
Нового.Сегодня в 17:46
Шестеро выжили в накрытом лавиной итальянском отеле
И шлют спасателям сообщения.Сегодня в 17:42
Скорая помощь обоснуется в 34 квартале екатеринбургского Академического
В составе медкластера.Сегодня в 17:40
Управление образования Екатеринбурга повысят до департамента
Если депутаты одобрят.
-
17 января в 11:04
Пропавшего 13-летнего екатеринбуржца нашли в "Ашане"
С ним все в порядке.16 января в 13:43
На тюменской трассе "Лада" задавила шестиклассника
Который перебегал дорогу.12 января в 10:32
Пропавший 10-летний екатеринбуржец нашелся
У родственников.23 декабря 2016 в 14:15
В Прикамье водитель задавил мальчика и скрылся
ГИБДД просит помощи в поисках.22 декабря 2016 в 18:14
За упавший на ребенка сугроб взялись тюменские следователи
В рамках уголовного дела.19 декабря 2016 в 19:45
В Алапаевске полицейские спасли сбежавшего от пьяной матери ребенка
Он оказался на морозе в легкой одежде.13 декабря 2016 в 09:05
В Перми водитель автобуса высадил школьника в лесу
Не сделав остановку по требованию.09 декабря 2016 в 15:54
В Кургане автоледи на Hyundai сбила 10-летнего мальчика
Его госпитализировали.09 декабря 2016 в 10:40
Тюменка заплатит 300 тысяч покалеченному 11-летнему роллеру
Суд увеличил сумму компенсации.09 декабря 2016 в 10:10
В Сургуте автоледи протаранила Infiniti - пострадал ребенок
Женщина за рулем Kia не уступила дорогу.
Главные новости
- Сегодня в 18:29В смоге над Екатеринбургом обвинили высотные дома
- Сегодня в 17:37Инвесторы постеснялись связываться с фамилией Новикова
- Сегодня в 16:36Шойгу оставили без Интернета в Екатеринбурге
- Сегодня в 16:29Двое екатеринбуржцев погибли при пожаре в пятиэтажке
- Сегодня в 16:01В Екатеринбурге сотрудника МЧС нашли на рабочем месте с ножом в сердце
Аналитика
Шарташ на баррикадах
Садоводы дали отпор "Малышева, 73".
Беспартийный Первоуральск
Чем аукнется отмена выборов по спискам?
"Брусника" с горчинкой
Для екатеринбуржцев.