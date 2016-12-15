Челябинец отсидит 18,5 лет за убийство бабушкиСегодня в 18:05
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Квартиру которой тайком продал.
27-летний челябинец Роман Астраханцев на 18,5 лет отправится в колонию строго режима за убийство родной бабушки, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Южному Уралу.
Суд установил, что в 2014 году мужчина убедил 81-летнюю родственницу подписать доверенность на распоряжение всем ее имуществом. Воспользовавшись бумагой, Астраханцев продал двухкомнатную квартиру старушки за 2 миллиона рублей, а потом обманом заставил женщину дать расписку в получении денег.
Спустя какое-то время осужденный, желая скрыть преступление, убил бабушку и закопал тело на садовом участке в черте города.
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