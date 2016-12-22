И кражу.

В Верхней Пышме под суд пойдет перекупщик автомобилей, которого обвиняют в убийстве товарища, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, в декабре 2015 года мужчины отправились в пригород, чтобы присмотреть автомобиль для покупки. В дороге между ними разгорелся конфликт, и обвиняемый два раза выстрелил в оппонента. Тело он спрятал в снегу недалеко от трассы, а в марте 2016 года вернулся с лопатой и закопал его.

Имущество на сумму в полмиллиона рублей, которое находилось при убитом, перекупщик присвоил себе, а его автомобиль спрятал.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.