Перекупщик авто из Верхней Пышмы пойдет под суд за убийство товарищаСегодня в 19:14
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И кражу.
В Верхней Пышме под суд пойдет перекупщик автомобилей, которого обвиняют в убийстве товарища, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
По версии следствия, в декабре 2015 года мужчины отправились в пригород, чтобы присмотреть автомобиль для покупки. В дороге между ними разгорелся конфликт, и обвиняемый два раза выстрелил в оппонента. Тело он спрятал в снегу недалеко от трассы, а в марте 2016 года вернулся с лопатой и закопал его.
Имущество на сумму в полмиллиона рублей, которое находилось при убитом, перекупщик присвоил себе, а его автомобиль спрятал.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
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