На Ямале девушка зарезала знакомогоСегодня в 13:11
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В пылу ссоры.
21-летнюю жительницу Пыть-Яха задержали по подозрению в убийстве мужчины.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, преступление было совершено вечером 20 января 2017 года. Пьяная девушка поссорилась с 33-летним знакомым и трижды ударила его ножом. Мужчина скончался на месте.
Задержанной уже предъявлено обвинение. Решается вопрос о ее аресте.
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