В пылу ссоры.

21-летнюю жительницу Пыть-Яха задержали по подозрению в убийстве мужчины.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, преступление было совершено вечером 20 января 2017 года. Пьяная девушка поссорилась с 33-летним знакомым и трижды ударила его ножом. Мужчина скончался на месте.

Задержанной уже предъявлено обвинение. Решается вопрос о ее аресте.