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Ямалец сел на 13 лет за изнасилование малолетней племянницыСегодня в 13:35

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Он надругался над девочкой дважды.

На Ямале суд вынес приговор 25-летнему жителю Шурышкарского района, который признан виновным в изнасиловании малолетней племянницы. Он проведет 13 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Девочка, возраст которой не уточняется, жила с бабушкой-опекуном. Первый раз дядя изнасиловал племянницу в июне 2016 года. Это повторилось в октябре, и школьница осмелилась рассказать об всем бабушке. Уголовное дело было возбуждено по п."б" ч.4 ст.131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возраста).

В ходе расследования выяснилось, что бабушка ребенка периодически злоупотребляла спиртным, поэтому было решено предать официальное опекунство другим родственникам школьницы.

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Ямальца подозревают в изнасиловании малолетней племянницы

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