В Кургане из колонии сбежал убийцаСегодня в 13:26
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Его хватились при пересчете.
В Курганской области из колонии-поселения на станции Просвет (Кетовский район) сбежал осужденный за убийство.
Инцидент произошел 21 января 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в ГУФСИН. Отсутствие зэка заметили после пересчета осужденных. Мужчину поймали на следующий день в Кургане.
По факту побега возбуждено дело по ч.1 ст.313 УК РФ. Максимальная санкция по этой статье - 4 года лишения свободы.
Следует добавить, что осужденный за убийство отбывал срок с 2002 года, в январе 2016 года ему смягчили режим, переведя в колонию-поселение.
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