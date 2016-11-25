Его хватились при пересчете.

В Курганской области из колонии-поселения на станции Просвет (Кетовский район) сбежал осужденный за убийство.

Инцидент произошел 21 января 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в ГУФСИН. Отсутствие зэка заметили после пересчета осужденных. Мужчину поймали на следующий день в Кургане.

По факту побега возбуждено дело по ч.1 ст.313 УК РФ. Максимальная санкция по этой статье - 4 года лишения свободы.

Следует добавить, что осужденный за убийство отбывал срок с 2002 года, в январе 2016 года ему смягчили режим, переведя в колонию-поселение.