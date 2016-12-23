Таксист из Перми изнасиловал 10-летнюю девочкуСегодня в 15:12
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Ему грозит пожизненный срок.
В Верховный суд Удмуртии направлено уголовное дело в отношении 47-летнего таксиста из Перми. Он обвиняется в изнасиловании 10-летней девочки, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе республиканской прокуратуры.
14 мая 2016 года таксист привез клиента из Осы (Пермский край) в Воткинск (Удмуртия). По прибытии у городского водоема он познакомился с группой детей. На следующий день он предложил ребятам съездить с ним на тот же водоем искупаться, после чего вызвался подвезти одну из девочек. Выехав в лес, он изнасиловал школьницу.
Ранее мужчина был судим за аналогичное преступление - он провел 15 лет в колонии строгого режима. Сейчас ему грозит пожизненный срок.
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