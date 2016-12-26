Их запихнули в дом-развалюху.

В Челябинской области готовится к суду экс-глава управления имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского района. Его обвиняют в превышении полномочий при выделении жилья сиротам, сообщили "Уралинформбюро" в региональном СУ СКР. Расследование уголовного дела завершено.

По версии следствия, в 2014 году чиновник без предварительного осмотра принял в муниципальную собственность частный дом в селе Кунашак. Объект не соответствовал противопожарным и санитарным нормам, но был выкуплен за 880 тысяч бюджетных рублей и предоставлен воспитанникам детдомов.

Стены здания в аварийном состоянии. Отсутствуют канализация, водоснабжение и санузлы, нет межкомнатных дверей.

Решением суда сделка была признана незаконной, средства возвращены в бюджет. Потерпевших переселят в нормальное жилье.