На Южном Урале экс-чиновника будут судить за обиженных сиротСегодня в 16:35
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Их запихнули в дом-развалюху.
В Челябинской области готовится к суду экс-глава управления имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского района. Его обвиняют в превышении полномочий при выделении жилья сиротам, сообщили "Уралинформбюро" в региональном СУ СКР. Расследование уголовного дела завершено.
По версии следствия, в 2014 году чиновник без предварительного осмотра принял в муниципальную собственность частный дом в селе Кунашак. Объект не соответствовал противопожарным и санитарным нормам, но был выкуплен за 880 тысяч бюджетных рублей и предоставлен воспитанникам детдомов.
Стены здания в аварийном состоянии. Отсутствуют канализация, водоснабжение и санузлы, нет межкомнатных дверей.
Решением суда сделка была признана незаконной, средства возвращены в бюджет. Потерпевших переселят в нормальное жилье.
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