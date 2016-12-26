×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На Южном Урале экс-чиновника будут судить за обиженных сиротСегодня в 16:35

  • Текст

Их запихнули в дом-развалюху.

В Челябинской области готовится к суду экс-глава управления имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского района. Его обвиняют в превышении полномочий при выделении жилья сиротам, сообщили "Уралинформбюро" в региональном СУ СКР. Расследование уголовного дела завершено.

По версии следствия, в 2014 году чиновник без предварительного осмотра принял в муниципальную собственность частный дом в селе Кунашак. Объект не соответствовал противопожарным и санитарным нормам, но был выкуплен за 880 тысяч бюджетных рублей и предоставлен воспитанникам детдомов.

Стены здания в аварийном состоянии. Отсутствуют канализация, водоснабжение и санузлы, нет межкомнатных дверей.

Решением суда сделка была признана незаконной, средства возвращены в бюджет. Потерпевших переселят в нормальное жилье.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Бездомный собачий полк

Бездомный собачий полк

Держит в страхе свердловчан.

Шарташ на баррикадах

Шарташ на баррикадах

Садоводы дали отпор "Малышева, 73".

Беспартийный Первоуральск

Беспартийный Первоуральск

Чем аукнется отмена выборов по спискам?

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus