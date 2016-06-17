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В Югре глава стройфирмы задолжал бюджету и ПФР 205 миллионов 23 января в 18:16

Не говоря о долгах по зарплате.

В Нижневартовске гендиректор "Строительно-промышленного комбината" задолжал Пенсионному фонду более 157 миллионов рублей. Еще 48 миллионов он сэкономил на налогах.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, гендиректору предприятия вменяют две статьи УК: "Неисполнение обязанностей налогового агента, совершенное в особо крупном размере" и "Злоупотребление полномочиями".

Ранее в отношении главы компании было возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы 400 сотрудникам. В октябре 2016 года сумма долга достигала 47 миллионов рублей.

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Югорские строители выйдут на забастовку из-за невыплаченной зарплаты

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1 комментариев из 1 | смотреть все
николай 23 января в 18:31

Я сколько бьюсь с нарушением закона в отношении меня,то есть убрать черную зарплату. перечислить в ПФР налоги и зарплату выплачивать не крохи. а то что заработано. но видимо никому не выгодно.чтобы все было по закону, Если стражам закона это интересно то можете связаться со мной по т, 89191119095

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