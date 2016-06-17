В Югре глава стройфирмы задолжал бюджету и ПФР 205 миллионов 23 января в 18:16
- Текст
- Комментарии (1)
Не говоря о долгах по зарплате.
В Нижневартовске гендиректор "Строительно-промышленного комбината" задолжал Пенсионному фонду более 157 миллионов рублей. Еще 48 миллионов он сэкономил на налогах.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, гендиректору предприятия вменяют две статьи УК: "Неисполнение обязанностей налогового агента, совершенное в особо крупном размере" и "Злоупотребление полномочиями".
Ранее в отношении главы компании было возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы 400 сотрудникам. В октябре 2016 года сумма долга достигала 47 миллионов рублей.
Ранее по теме:
Югорские строители выйдут на забастовку из-за невыплаченной зарплаты
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
Я сколько бьюсь с нарушением закона в отношении меня,то есть убрать черную зарплату. перечислить в ПФР налоги и зарплату выплачивать не крохи. а то что заработано. но видимо никому не выгодно.чтобы все было по закону, Если стражам закона это интересно то можете связаться со мной по т, 89191119095ответить
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 12:36
Рационализаторы сэкономили ММК почти 600 миллионов
В 2016 году.Сегодня в 12:34
Областные ревизоры тормознули выборы главы Дегтярска
Кандидаты не впечатлили.Сегодня в 12:25
Попавший под автобус екатеринбуржец получил перелом черепа
Он перебегал дорогу.Сегодня в 12:22
Экс-депутату Таскаеву грозят судом
Договориться не получается.Сегодня в 12:16
Компания из Подмосковья банкротит Высокогорский ГОК
Комбинат не расплатился за оборудование.Сегодня в 12:06
В Салехарде ребенок получил ожог в детсаду
Усевшись на батарею.Сегодня в 11:55
Обама "шиканул" под носом у Трампа
В последний день работы.Сегодня в 11:43
На те же грабли: женщины чаще мужчин хотят случайного секса
Несмотря на негативный опыт.Сегодня в 11:40
Мэрия "повысила" управление образования Екатеринбурга
До департамента.Сегодня в 11:33
Екатеринбургский экс-милиционер пытался создать армию зомби
Убивая бомжей.Сегодня в 11:16
60% россиян утонули в соцсетях
Зависимость растет.Сегодня в 11:11
Китай укрепил границу с Россией ядерными ракетами
Чтобы утереть нос Трампу.Сегодня в 10:54
Вынь да под нож
Вы думали о смене пола?Сегодня в 10:45
Путин рассекретит сведения о доходах врио губернаторов
Временный статус не спасет.Сегодня в 10:38
Свердловский прокурор нагрянул в скандальный интернат на Ляпустина
Проблем там масса.
-
17 июня 2016 в 12:10
Директора курганского "Икара" будут судить за многомиллионные долги
Перед работниками и налоговиками.17 января в 14:23
Отцу отравившегося алкоголем 3-летнего южноуральца грозит срок
Возбуждено уголовное дело.10 января в 07:58
Житель Прикамья застрелил друга из карабина
На охоте.20 сентября 2016 в 18:55
В Тюмени пропала 19-летняя студентка
Возбуждено уголовное дело.09 сентября 2016 в 18:34
В Рефтинском спецучилище ищут подстрекателей к побегу
Возбуждено уголовное дело.19 августа 2016 в 17:35
В Челябинске педофил надругался над 7-летней девочкой
Мужчину разыскивают.28 июня 2016 в 11:59
Гибель 3-летней девочки в тюменской ОКБ обернулась "уголовкой"
Ребенок выпал из окна.06 июня 2016 в 15:35
Поиски рухнувшего в Югре Ми-8 могут возобновить
На этом настаивают следователи.11 мая 2016 в 13:48
В Когалыме мать будут судить за покалеченного ребенка
Он упал со второго этажа.23 марта 2016 в 20:07
В Югре на болоте погиб тракторист
Техника провалилась под лед.
Главные новости
- Сегодня в 12:06В Салехарде ребенок получил ожог в детсаду
- Сегодня в 10:54Вынь да под нож
- Сегодня в 10:23В Екатеринбурге убегавшая от собак девочка провалилась в люк
- Сегодня в 09:35В Екатеринбурге закрыли для автобусов улицу Блюхера
- Сегодня в 08:53В Красноуфимске пьяный инспектор ГИБДД устроил драку
Аналитика
Вынь да под нож
Вы думали о смене пола?
Бездомный собачий полк
Держит в страхе свердловчан.
Шарташ на баррикадах
Садоводы дали отпор "Малышева, 73".