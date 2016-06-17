Не говоря о долгах по зарплате.

В Нижневартовске гендиректор "Строительно-промышленного комбината" задолжал Пенсионному фонду более 157 миллионов рублей. Еще 48 миллионов он сэкономил на налогах.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, гендиректору предприятия вменяют две статьи УК: "Неисполнение обязанностей налогового агента, совершенное в особо крупном размере" и "Злоупотребление полномочиями".

Ранее в отношении главы компании было возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы 400 сотрудникам. В октябре 2016 года сумма долга достигала 47 миллионов рублей.

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