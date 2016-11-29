Ему придется отсидеть 4 года.

23 января 2017 года Свердловский облсуд отказал одному из бывших лидеров ОПС "Уралмаш" Александру Куковякину в пересмотре дела, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

В феврале 2016 года Тавдинский горсуд отправил Куковякина за решетку на 5 лет, признав его виновным в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств. Установлено, что в 2004 году экс-депутат с двумя сообщниками похитил более 2,6 миллиона рублей (принадлежали местному гидролизному заводу). Его задержали на территории ОАЭ в июне 2015 года. Дело рассматривалось в особом порядке (предполагает, что наказание составит не более двух третей от максимального срока за это преступление - прим.ред.).

В конце апреля облсуд скостил ему срок на год. Свою вину Куковякин признал полностью.

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