Житель Кунгура забил знакомого до смертиСегодня в 08:47
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Обрезом трубы.
37-летнего жителя Кунгура подозревают в убийстве знакомого.
Как сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по Пермскому краю, 20 января мужчины вместе распивали спиртное и поссорились. Подозреваемый схватил обрез трубы и избил собутыльника. От ударов он скончался.
По факту убийства возбудили уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей.
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