От трех студентов.

Два преподавателя и три студента-заочника одного из вузов Тюмени стали фигурантами уголовного дела. Их подозревают во взяточничестве, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

По данным следствия, с декабря 2016 по январь 2017 года студенты выпускного курса обеспечили себе успешную сдачу государственных экзаменов, дав мзду преподавателям.

Преступление выявили сотрудники управления экономической безопасности городского УМВД. Совместно с коллегами из следственного комитета и службой безопасности вуза они задержали подозреваемых.

Уголовное дело возбуждено по трем статьям - ч. 3 ст. 290 (получение взятки за незаконные действия), студенты в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки за совершение незаконных действий), ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).