×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Двое преподавателей тюменского вуза попались на взяткеСегодня в 09:46

  • Текст

От трех студентов.

Два преподавателя и три студента-заочника одного из вузов Тюмени стали фигурантами уголовного дела. Их подозревают во взяточничестве, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

По данным следствия, с декабря 2016 по январь 2017 года студенты выпускного курса обеспечили себе успешную сдачу государственных экзаменов, дав мзду преподавателям.

Преступление выявили сотрудники управления экономической безопасности городского УМВД. Совместно с коллегами из следственного комитета и службой безопасности вуза они задержали подозреваемых.

Уголовное дело возбуждено по трем статьям - ч. 3 ст. 290 (получение взятки за незаконные действия), студенты в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки за совершение незаконных действий), ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Вынь да под нож

Вынь да под нож

Вы думали о смене пола?

Бездомный собачий полк

Бездомный собачий полк

Держит в страхе свердловчан.

Шарташ на баррикадах

Шарташ на баррикадах

Садоводы дали отпор "Малышева, 73".

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus