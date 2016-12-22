Двое преподавателей тюменского вуза попались на взяткеСегодня в 09:46
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От трех студентов.
Два преподавателя и три студента-заочника одного из вузов Тюмени стали фигурантами уголовного дела. Их подозревают во взяточничестве, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.
По данным следствия, с декабря 2016 по январь 2017 года студенты выпускного курса обеспечили себе успешную сдачу государственных экзаменов, дав мзду преподавателям.
Преступление выявили сотрудники управления экономической безопасности городского УМВД. Совместно с коллегами из следственного комитета и службой безопасности вуза они задержали подозреваемых.
Уголовное дело возбуждено по трем статьям - ч. 3 ст. 290 (получение взятки за незаконные действия), студенты в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки за совершение незаконных действий), ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).
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