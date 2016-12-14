Убивая бомжей.

Бывшего милиционера Екатеринбурга, обвиняемого в убийстве пяти человек, признали невменяемым. Он будет направлен в психбольницу на принудительное лечение.

По данным местных СМИ, в конце 1990 - начале 2000-х годов мужчина убил четверых бездомных, тела закопал на кладбище Верхней Пышмы. После погребения он проводил некие религиозные обряды, чтобы оживить мертвых и превратить их в зомби.

Еще одно убийство - заказное. По данным следствия, он расправился с одним из участников конфликта на овощебазе №4.

В Четвертом следственном управлении ГСУ СК РФ не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию "Уралинформбюро". В Свердловском облсуде нет никаких сведений по поводу этого дела.