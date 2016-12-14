Екатеринбургский экс-милиционер пытался создать армию зомбиСегодня в 11:33
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Убивая бомжей.
Бывшего милиционера Екатеринбурга, обвиняемого в убийстве пяти человек, признали невменяемым. Он будет направлен в психбольницу на принудительное лечение.
По данным местных СМИ, в конце 1990 - начале 2000-х годов мужчина убил четверых бездомных, тела закопал на кладбище Верхней Пышмы. После погребения он проводил некие религиозные обряды, чтобы оживить мертвых и превратить их в зомби.
Еще одно убийство - заказное. По данным следствия, он расправился с одним из участников конфликта на овощебазе №4.
В Четвертом следственном управлении ГСУ СК РФ не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию "Уралинформбюро". В Свердловском облсуде нет никаких сведений по поводу этого дела.
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Конечно, в судах сейчас очень мало дел об убийствах. Они же сами себя убили. сами себя закопали, они же зомби. А полицаи у нас все агнецы божьи.ответить
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