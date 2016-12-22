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Бросившей сына на улице челябинке грозит 3 года за решеткой24 января в 14:28

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Суд не за горами.

Завершено расследование уголовного дела против челябинки, которая бросила 3-летнего сына на улице. Кристина Л. обвиняется по двум статьям: оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным следствия, 24-летняя женщина злоупотребляла спиртным, ругалась матом на малыша, оставляла его с посторонними, не покупала ему еду и одежду.

В ноябре 2016 года прохожие заметили на улице Дзержинского одетого не по погоде ребенка и вызвали полицию. Очевидцы рассказали, что пьяная мать после разговора по телефону села в притормозившую машину и уехала, не реагируя на плач сына.

Сейчас мальчик находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.

На счету Кристины Л. – два административных предупреждения за родительскую безответственность и несколько штрафов за распитие алкоголя в общественных местах. Максимум, что ей грозит на этот раз, - 3 года лишения свободы.

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