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Челябинец ответит в суде за смертельное ДТП со скорой24 января в 14:38

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Ему грозит 9 лет.

В суд направлено уголовное дело в отношении челябинца Александра Филина, по вине которого погибли водитель и пассажиры скорой помощи. Ему грозит 9 лет лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе южноуральской прокуратуры.

Смертельное ДТП произошло ранним утром 8 октября 2016 года. Пьяный Филин за рулем Honda Civic протаранил неотложку на Свердловском тракте. Погибли 60-летний водитель скорой, 26-летний фельдшер и 10-месячный мальчик. Второй фельдшер получил тяжелые травмы - компрессионный перелом позвоночника, перелом ребер и сотрясение мозга. У 25-летней матери младенца травмы средней тяжести.

Филин свою вину признал. Он пояснил, что накануне выпил пиво и поссорился с экс-супругой. После этого мужчина продолжил "банкет" в баре, откуда в беспамятстве уехал на машине. Он пришел в себя после ДТП.

Уголовное дело было возбуждено по ч.6 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Потерпевшие требуют возместить 10 миллионов рублей морального вреда.

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