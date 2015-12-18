В Златоусте бухгалтера детсада подозревают в краже 2 миллионов24 января в 19:03
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Из зарплатного фонда.
Главный бухгалтер детского сада в Златоусте подозревается в крупном мошенничестве.
По версии следствия, женщина в течение трех лет начисляла повышенную зарплату себе, а заодно и родственникам, которые в садике не работали. Всего подозреваемая похитила более 2 миллионов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
Расследование уголовного дела продолжается.
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