Из зарплатного фонда.

Главный бухгалтер детского сада в Златоусте подозревается в крупном мошенничестве.

По версии следствия, женщина в течение трех лет начисляла повышенную зарплату себе, а заодно и родственникам, которые в садике не работали. Всего подозреваемая похитила более 2 миллионов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Расследование уголовного дела продолжается.