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В Тюмени налогового инспектора ждет суд за взятку24 января в 19:46

  • Текст

От бизнесмена.

Уголовное дело бывшего налогового инспектора ИФНС Тюмени передано в суд. 33-летняя Екатерина Сапатаева обвиняется во взяточничестве, ее 34-летний знакомый проходит посредником, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, в мае 2015 года Сапатаева через знакомого передала директору фирмы, что проверка выявит у него 30-миллионную недоимку. За вознаграждение в 300 тысяч рублей инспектор готова была сменить гнев на милость. Коммерсант согласился отдать лишь треть суммы и вскоре перевел деньги. На него тоже завели дело, но прекратили в связи с активным сотрудничеством с правоохранителями.

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