Замглавы МУГИСО выйдет на свободу за миллион24 января в 14:44
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Суд снял домашний арест с Богачева.
Ленинский райсуд Екатеринбурга 24 января освободил из-под домашнего ареста первого замглавы МУГИСО Артема Богачева. Он будет выпущен под залог в 1 миллион рублей.
Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции, внести требуемую сумму необходимо до 8 февраля. До оплаты залога он останется под замком.
Артем Богачев является одним из фигурантов "дела МУГИСО". Весной 2016 года он и его начальник – ныне бывший министр по управлению госимуществом Алексей Пьянков были задержаны по обвинению во взяточничестве. По версии следствия, в рамках подготовки к ЧМ-2018 область выкупила по завышенной цене здание на Репина, 5с в Екатеринбурге - перерасход бюджетных денег осел в карманах чиновников.
В августе Богачев был переведен из СИЗО под домашний арест. К этому моменту Пьянков также покинул изолятор.
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