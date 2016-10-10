Возбуждено дело.

В Радужном возбуждено уголовное дело по факту убийства 38-летней женщины.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, тело погибшей нашли днем 20 января 2017 года в квартире 5 микрорайона. Рядом лежал бывший супруг женщины. По предварительным данным, он пытался покончить с собой.

По одной из версий, мужчина не смирился с разводом и пытался восстановить отношения, однако женщина отказалась к нему возвращаться.

В настоящее время мужчина находится в реанимации. Как только состояние его здоровья улучшится, за него возьмутся следователи.