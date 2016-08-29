Экс-главу южноуральского поселка подозревают в махинациях с квартирой24 января в 18:01
- Текст
Квадратные метры ушли не по адресу.
Экс-глава Магнитского городского поселения (Кусинский район) стал фигурантом дела о превышении должностных полномочий. Вскоре ему будет предъявлено обвинение, сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по Челябинской области.
По данным следствия, в 2015 году чиновник предоставил своей знакомой квартиру в Кусе, куда должны были заехать переселенцы из аварийного жилья.
Идет сбор доказательств, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
24 января в 21:08
В Екатеринбурге хвастливый внук привел к ветерану грабителей
За ноутбуком, планшетом и смартфоном.24 января в 20:51
"Ла-Ла Ленд" лидирует среди претендентов на "Оскар"
По числу номинаций.24 января в 20:44
Пермский тракт заполонят наряды ДПС
Чтобы обезопасить "дорогу смерти".24 января в 20:17
Двухлетняя дочь едва не заморозила жительницу Миасса
На балконе.24 января в 20:14
Челябинец сгорел в сторожевой будке
На автостоянке.24 января в 20:07
Екатеринбуржцев не тянет плодиться и размножаться
Кризис берет свое.24 января в 20:02
Югорчанка развела знакомых на 11 кредитных миллионов
Она - при деньгах, они - при долгах.24 января в 19:46
В Тюмени налогового инспектора ждет суд за взятку
От бизнесмена.24 января в 19:24
Полиция задержала чиновника администрации Тюменской области
По подозрению в получении взятки.24 января в 19:21
Свердловчане нахватали микрозаймов почти на 4 миллиарда
Обскакав большинство россиян.24 января в 19:08
На Южном Урале полицейский продавал боеприпасы "из-под полы"
За что отсидит 5 лет.24 января в 19:03
В Златоусте бухгалтера детсада подозревают в краже 2 миллионов
Из зарплатного фонда.24 января в 18:57
Россиянин Орлов наловил миллиард долларов
Спасибо санкциям.24 января в 18:46
Царский университет минус ректор Косарев
Политика и образование должны быть разделены.24 января в 18:39
Челябинки подарили 4 миллиона кредитному аферисту
Без работы и прописки.
-
29 августа 2016 в 12:06
Южноуральцы нашли на улице 2-метровую змею
Мертвую.22 июля 2016 в 15:17
В Челябинске пристав спас из огня 4 пенсионерок
С помощью самосвала.06 июля 2016 в 14:34
В Нижневартовске мужчина 3 дня держал знакомую в плену
Избив ее перед этим.28 апреля 2014 в 17:31
Южноуральцы "подсели" на ипотеку
Число кредитных сделок увеличилось.
Главные новости
- 24 января в 20:51"Ла-Ла Ленд" лидирует среди претендентов на "Оскар"
- 24 января в 19:24Полиция задержала чиновника администрации Тюменской области
- 24 января в 18:46Царский университет минус ректор Косарев
- 24 января в 18:10Олимпийский чемпион из Екатеринбурга отказывается от флага России
- 24 января в 17:19Кремль дал сигнал по Куйвашеву
Аналитика
Царский университет минус ректор Косарев
Политика и образование должны быть разделены.
Сысертский занавес
Отрезал муниципалитет от Екатеринбурга.
Вынь да под нож
Вы думали о смене пола?