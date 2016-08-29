Квадратные метры ушли не по адресу.

Экс-глава Магнитского городского поселения (Кусинский район) стал фигурантом дела о превышении должностных полномочий. Вскоре ему будет предъявлено обвинение, сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по Челябинской области.

По данным следствия, в 2015 году чиновник предоставил своей знакомой квартиру в Кусе, куда должны были заехать переселенцы из аварийного жилья.

Идет сбор доказательств, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.