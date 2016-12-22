Он издевался над ней 1,5 года.

Усть-Катавский горсуд признал местного жителя виновным в изнасиловании 12-летней падчерицы. Мужчина проведет в колонии строгого режима 15 лет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.

Отчим насиловал девочку в течение полутора лет. Он дожидался, когда мать ребенка уйдет на работу, и набрасывался на школьницу. О преступлении мать узнала в августе 2016 года и заявила в полицию.

Отбывая срок, педофил будет лечиться у психиатра. Кроме того, суд взыскал с него 400 тысяч рублей.