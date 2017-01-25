Пропажу ищут следователи.

Сотрудников администрации Арамиля проверяют на причастность к уголовному делу о мошенничестве. Пропала областная субсидия в 8 миллионов рублей, выделенная на рекультивацию городской свалки.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, подрядчик мэрии должен был ликвидировать полигон ТБО до 30 мая 2014 года. Однако работы по муниципальному контракту не выполнены по сей день. Отчетных документов об использовании бюджетных средств у чиновников не нашлось.

Ревизоры сделали вывод, что региональное министерство энергетики и ЖКХ плохо контролирует траты в рамках целевых программ. Разгребать завалы придется заместителю губернатора Сергею Швиндту - ему внесено представление.