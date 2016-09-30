Светлану Лернер.

В Москве из пистолета ранили жену бывшего делового партнера Анатолия Чубайса - 42-летнюю Светлану Лернер, сообщает ТАСС. Женщину обстреляли на МКАД в ходе дорожного конфликта.

Неизвестный трижды выстрелил в Лернер из травматического пистолета. Одна пуля угодила ей в область губы. Женщину доставили в больницу.

Следует отметить, что супруга пострадавшей - бизнесмена Михаила Лернера в 2014 году приговорили к 6 годам колонии за мошенничество, передает "Уралинформбюро".