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На МКАД обстреляли супругу бывшего партнера Чубайса24 января в 17:46

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Светлану Лернер.

В Москве из пистолета ранили жену бывшего делового партнера Анатолия Чубайса - 42-летнюю Светлану Лернер, сообщает ТАСС. Женщину обстреляли на МКАД в ходе дорожного конфликта.

Неизвестный трижды выстрелил в Лернер из травматического пистолета. Одна пуля угодила ей в область губы. Женщину доставили в больницу.

Следует отметить, что супруга пострадавшей - бизнесмена Михаила Лернера в 2014 году приговорили к 6 годам колонии за мошенничество, передает "Уралинформбюро".

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