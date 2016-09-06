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В Екатеринбурге хвастливый внук привел к ветерану грабителей 24 января в 21:08

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За ноутбуком, планшетом и смартфоном.

В Екатеринбурге задержали молодых людей, которых подозревают в ограблении 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Им грозит до 7 лет лишения свободы.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, 13 января 2017 года двое мужчин (19- и 21-летний) ворвались в квартиру на улице Социалистической, повалили хозяина на пол и забрали ноутбук, планшет и смартфон, принадлежащие его внуку.

У налетчиков была 19-летняя наводчица, которая общалась с внуком ветерана в соцсети. Тот хвастался дорогими подарками от деда. Криминальный план предложил сожитель девушки. Она вызвала нового знакомого прогуляться, а ее сообщники тем временем обчищали квартиру ветерана.

Всю троицу схватили через неделю.

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