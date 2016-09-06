В Екатеринбурге хвастливый внук привел к ветерану грабителей 24 января в 21:08
- Текст
За ноутбуком, планшетом и смартфоном.
В Екатеринбурге задержали молодых людей, которых подозревают в ограблении 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Им грозит до 7 лет лишения свободы.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, 13 января 2017 года двое мужчин (19- и 21-летний) ворвались в квартиру на улице Социалистической, повалили хозяина на пол и забрали ноутбук, планшет и смартфон, принадлежащие его внуку.
У налетчиков была 19-летняя наводчица, которая общалась с внуком ветерана в соцсети. Тот хвастался дорогими подарками от деда. Криминальный план предложил сожитель девушки. Она вызвала нового знакомого прогуляться, а ее сообщники тем временем обчищали квартиру ветерана.
Всю троицу схватили через неделю.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
24 января в 21:08
В Екатеринбурге хвастливый внук привел к ветерану грабителей
За ноутбуком, планшетом и смартфоном.24 января в 20:51
"Ла-Ла Ленд" лидирует среди претендентов на "Оскар"
По числу номинаций.24 января в 20:44
Пермский тракт заполонят наряды ДПС
Чтобы обезопасить "дорогу смерти".24 января в 20:17
Двухлетняя дочь едва не заморозила жительницу Миасса
На балконе.24 января в 20:14
Челябинец сгорел в сторожевой будке
На автостоянке.24 января в 20:07
Екатеринбуржцев не тянет плодиться и размножаться
Кризис берет свое.24 января в 20:02
Югорчанка развела знакомых на 11 кредитных миллионов
Она - при деньгах, они - при долгах.24 января в 19:46
В Тюмени налогового инспектора ждет суд за взятку
От бизнесмена.24 января в 19:24
Полиция задержала чиновника администрации Тюменской области
По подозрению в получении взятки.24 января в 19:21
Свердловчане нахватали микрозаймов почти на 4 миллиарда
Обскакав большинство россиян.24 января в 19:08
На Южном Урале полицейский продавал боеприпасы "из-под полы"
За что отсидит 5 лет.24 января в 19:03
В Златоусте бухгалтера детсада подозревают в краже 2 миллионов
Из зарплатного фонда.24 января в 18:57
Россиянин Орлов наловил миллиард долларов
Спасибо санкциям.24 января в 18:46
Царский университет минус ректор Косарев
Политика и образование должны быть разделены.24 января в 18:39
Челябинки подарили 4 миллиона кредитному аферисту
Без работы и прописки.
-
06 сентября 2016 в 17:55
В екатеринбургском "Парк Хаусе" повязали кинопирата
Он регулярно снимал там "экранки".30 июня 2016 в 17:43
В Верхней Пышме 96-летний пенсионер отбился от грабителя
В лифте.13 января в 10:44
Пропавшего 16-летнего екатеринбуржца нашли в больнице
Куда его доставили 9 января.23 декабря 2016 в 15:42
Уральские полицейские расхлебывают "Боярышник"
На пару с санврачами.09 декабря 2016 в 14:33
В Екатеринбурге пропала одиннадцатиклассница
После ссоры с матерью.05 декабря 2016 в 10:08
В столице Урала поймали поджигателя детсадов
С поличным.01 декабря 2016 в 14:34
Зарезавшего мать 15-летнего екатеринбуржца оставили в изоляторе
До 4 декабря.24 ноября 2016 в 17:19
В Екатеринбурге обокрали Николая II
На полмиллиона рублей.11 ноября 2016 в 09:05
В Екатеринбурге участковый на "Приоре" покалечил коммунальщика
В День полиции.07 ноября 2016 в 18:26
До Екатеринбурга добрались автоматы с боярышником
Недовольных пока нет.
Главные новости
- 24 января в 20:51"Ла-Ла Ленд" лидирует среди претендентов на "Оскар"
- 24 января в 19:24Полиция задержала чиновника администрации Тюменской области
- 24 января в 18:46Царский университет минус ректор Косарев
- 24 января в 18:10Олимпийский чемпион из Екатеринбурга отказывается от флага России
- 24 января в 17:19Кремль дал сигнал по Куйвашеву
Аналитика
Царский университет минус ректор Косарев
Политика и образование должны быть разделены.
Сысертский занавес
Отрезал муниципалитет от Екатеринбурга.
Вынь да под нож
Вы думали о смене пола?