Без работы и прописки.

Житель Челябинска, похитивший у доверчивых дам около 4 миллионов рублей, проведет 6 с половиной лет в колонии строгого режима.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, аферист искал потенциальных жертв в соцсетях и общественных местах. Войдя в доверие, уговаривал женщин брать кредиты, в том числе автомобильные. Погашать проценты обещал сам. Затем бесследно исчезал, прихватив деньги или машину. Всего с июня 2013 по май 2015 года мошенник перепродал 7 автомобилей.

Следует отметить, что у челябинца никогда не было документов, удостоверяющих личность, он не имел постоянного места жительства и работы.