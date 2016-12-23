Челябинки подарили 4 миллиона кредитному аферисту24 января в 18:39
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Без работы и прописки.
Житель Челябинска, похитивший у доверчивых дам около 4 миллионов рублей, проведет 6 с половиной лет в колонии строгого режима.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, аферист искал потенциальных жертв в соцсетях и общественных местах. Войдя в доверие, уговаривал женщин брать кредиты, в том числе автомобильные. Погашать проценты обещал сам. Затем бесследно исчезал, прихватив деньги или машину. Всего с июня 2013 по май 2015 года мошенник перепродал 7 автомобилей.
Следует отметить, что у челябинца никогда не было документов, удостоверяющих личность, он не имел постоянного места жительства и работы.
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