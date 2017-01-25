На Южном Урале полицейский продавал боеприпасы "из-под полы"24 января в 19:08
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За что отсидит 5 лет.
В Челябинской области вынесен приговор бывшему специалисту группы тылового обеспечения ОМВД по Катав-Ивановскому району, приторговывавшему боеприпасами.
Как выяснило следствие, полицейский подворовывал в 2014-2015 годах. Являясь ответственным за хранение и учет боеприпасов в ОМВД, он присваивал патроны 9-миллиметрового калибра, списывая это на учебные стрельбы. За не менее чем 480 патронов он получил от знакомого около 7500 рублей.
Экс-полицейский приговорен к 5 годам 1 месяцу в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в областном СУ СКР.
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