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На Южном Урале полицейский продавал боеприпасы "из-под полы"24 января в 19:08

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За что отсидит 5 лет.

В Челябинской области вынесен приговор бывшему специалисту группы тылового обеспечения ОМВД по Катав-Ивановскому району, приторговывавшему боеприпасами.

Как выяснило следствие, полицейский подворовывал в 2014-2015 годах. Являясь ответственным за хранение и учет боеприпасов в ОМВД, он присваивал патроны 9-миллиметрового калибра, списывая это на учебные стрельбы. За не менее чем 480 патронов он получил от знакомого около 7500 рублей.

Экс-полицейский приговорен к 5 годам 1 месяцу в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в областном СУ СКР.

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