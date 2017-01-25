За что отсидит 5 лет.

В Челябинской области вынесен приговор бывшему специалисту группы тылового обеспечения ОМВД по Катав-Ивановскому району, приторговывавшему боеприпасами.

Как выяснило следствие, полицейский подворовывал в 2014-2015 годах. Являясь ответственным за хранение и учет боеприпасов в ОМВД, он присваивал патроны 9-миллиметрового калибра, списывая это на учебные стрельбы. За не менее чем 480 патронов он получил от знакомого около 7500 рублей.

Экс-полицейский приговорен к 5 годам 1 месяцу в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в областном СУ СКР.