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Полиция задержала чиновника администрации Тюменской области24 января в 19:24

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По подозрению в получении взятки.

Чиновник администрации Тюменской области задержан по подозрению в получении взятки.

По версии следствия, сотрудник департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства получил 160 тысяч рублей за помощь в получении субсидий, выделяемых на закупку оборудования. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по Тюменской области, чиновник провернул схему с мая по август 2016 года. Руководитель коммерческой организации предоставил ему документы с завышенной стоимостью оборудования, приобретенного в лизинг. История всплыла в ходе внутренней проверки.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), предусматривающей до 12 лет заключения, уточнили в СУ СКР.

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