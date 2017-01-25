По подозрению в получении взятки.

Чиновник администрации Тюменской области задержан по подозрению в получении взятки.

По версии следствия, сотрудник департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства получил 160 тысяч рублей за помощь в получении субсидий, выделяемых на закупку оборудования. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по Тюменской области, чиновник провернул схему с мая по август 2016 года. Руководитель коммерческой организации предоставил ему документы с завышенной стоимостью оборудования, приобретенного в лизинг. История всплыла в ходе внутренней проверки.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), предусматривающей до 12 лет заключения, уточнили в СУ СКР.