Она - при деньгах, они - при долгах.

Жительница Ханты-Мансийска предстанет перед судом за аферу на 11 миллионов рублей.

По версии следствия, с января 2011 года по декабрь 2014 года мошенница обманом и уговорами вынудила своих знакомых оформлять для нее кредиты. Она уверяла, что будет возвращать долги сама, но и не думала этого делать.

Аферистка успела обвести вокруг пальца 14 человек. Потерпевшие обратились в правоохранительные органы.

В ходе предварительного следствия обвиняемая частично возместила ущерб на 3,4 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в Ханты-Мансийский районный суд, сообщили "Уралинформбюро" в окружной прокуратуре. По ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) югорчанке грозит до 10 лет заключения.