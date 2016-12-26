Топ-менеджера "Лаборатории Касперского" упекли в СИЗОСегодня в 08:02
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По делу о госизмене.
Начальник отдела расследования киберпреступлений "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов арестован в рамках дела о госизмене.
Его задержали в конце декабря 2016 года, сейчас он находится в СИЗО "Лефортово". Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Как предполагает источник издания, арест топ-менеджера "Лаборатории Касперского" связан с расследованием в отношении одного из заместителей главы Центра информбезопасности ФСБ Сергея Михайлова. Он курировал весь интернет-бизнес в России.
Сейчас Михайлова подозревают в государственной измене. Он якобы получил деньги от одной из иностранных организаций. Сделке поспособствовал сотрудник российской компании в сфере информбезопасности.
По мнению экспертов, данный инцидент может отразиться на рынках кибербезопасности и электронной коммерции. Его участникам придется заново выстраивать отношения с государством, передает "Уралинформбюро".
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