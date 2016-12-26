×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Топ-менеджера "Лаборатории Касперского" упекли в СИЗОСегодня в 08:02

  • Текст

По делу о госизмене.

Начальник отдела расследования киберпреступлений "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов арестован в рамках дела о госизмене.

Его задержали в конце декабря 2016 года, сейчас он находится в СИЗО "Лефортово". Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Как предполагает источник издания, арест топ-менеджера "Лаборатории Касперского" связан с расследованием в отношении одного из заместителей главы Центра информбезопасности ФСБ Сергея Михайлова. Он курировал весь интернет-бизнес в России.

Сейчас Михайлова подозревают в государственной измене. Он якобы получил деньги от одной из иностранных организаций. Сделке поспособствовал сотрудник российской компании в сфере информбезопасности.

По мнению экспертов, данный инцидент может отразиться на рынках кибербезопасности и электронной коммерции. Его участникам придется заново выстраивать отношения с государством, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Манифест Куйвашева

Манифест Куйвашева

С претензией на пятилетку.

Царский университет минус ректор Косарев

Царский университет минус ректор Косарев

Политика и образование должны быть разделены.

Сысертский занавес

Сысертский занавес

Отрезал муниципалитет от Екатеринбурга.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus