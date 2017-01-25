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Ректор опорного вуза Тюмени посажен под арестСегодня в 13:25

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Домашний.

Ректор Тюменского индустриального университета, доцент Олег Новоселов заключен под домашний арест на 2 месяца. Ходатайство следователей регионального УФСБ удовлетворено 24 января 2017 года. Решение может быть обжаловано сторонами в течение трех суток, сообщили "Уралинформбюро" в Центральном райсуде Тюмени.

По данным источников "Коммерсанта", в отношении руководства вуза расследуется уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ст.285 УК РФ). Премии, которые начислялись преподавателям, фактически тратились на представительские расходы. В первых эпизодах речь идет о 100 тысячах рублей, точная сумма ущерба устанавливается.

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