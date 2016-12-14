Пьяный пермяк разбил голову 2-летнему ребенкуСегодня в 15:27
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Уронив на асфальт.
В Прикамье суд признал 28-летнего жителя Березников виновным в причинении тяжкого вредя здоровью 2-летнему ребенку.
В сентябре 2016 года пьяный мужчина на улице поднял на руки чужого малыша, но не смог удержать. Ребенок упал на асфальт и ударился головой. В больнице диагностировали перелом костей свода черепа и ушиб головного мозга.
За причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности мужчину приговорили к полутора годам исправительных работ, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
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