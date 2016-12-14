Уронив на асфальт.

В Прикамье суд признал 28-летнего жителя Березников виновным в причинении тяжкого вредя здоровью 2-летнему ребенку.

В сентябре 2016 года пьяный мужчина на улице поднял на руки чужого малыша, но не смог удержать. Ребенок упал на асфальт и ударился головой. В больнице диагностировали перелом костей свода черепа и ушиб головного мозга.

За причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности мужчину приговорили к полутора годам исправительных работ, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.