Жителя Ноябрьска будут судить за смерть рыбакаСегодня в 14:18
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Ему грозит 2 года заключения.
Житель Ноябрьска предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности.
Несчастный случай произошел днем 16 сентября 2016 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО. По данным следствия, 29-летний мужчина, приехав порыбачить на водоем в районе Новогоднего месторождения, заметил белку и выстрелил в нее. Пуля угодила в спину 58-летнему рыбаку, которого не было видно из-за кустов. Молодой человек вызвал скорую и попытался оказать первую помощь потерпевшему, но ранение оказалось смертельным.
Расследование уголовного дела завершено. Обвиняемому грозит до 2 лет заключения.
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