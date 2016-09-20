Ему грозит 2 года заключения.

Житель Ноябрьска предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности.

Несчастный случай произошел днем 16 сентября 2016 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО. По данным следствия, 29-летний мужчина, приехав порыбачить на водоем в районе Новогоднего месторождения, заметил белку и выстрелил в нее. Пуля угодила в спину 58-летнему рыбаку, которого не было видно из-за кустов. Молодой человек вызвал скорую и попытался оказать первую помощь потерпевшему, но ранение оказалось смертельным.

Расследование уголовного дела завершено. Обвиняемому грозит до 2 лет заключения.

Ранее по теме:

Ямалец вместо белки застрелил рыбака