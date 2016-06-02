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Свердловчанка зарезала угостившего ее водкой незнакомцаСегодня в 15:20

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И легла спать.

31-летнюю жительницу рабочего поселка Пышма задержали по подозрению в убийстве мужчины. Ей уже предъявлено обвинение, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено в ночь на 20 января 2017 года. 31-летний вахтовик из деревни Комарова приехал в Пышму в гости к дяде. Он зашел в магазин за спиртным, где встретил местных жителей. Те, увидев деньги, завязали с ним знакомство и пригласили выпить к одной из женщин.

В ходе застолья с ним повздорила подруга хозяйки дома. Она ударила его ножом в грудь и вызвала полицию. Раненый мужчина вышел из дома, а женщины легли спать. Прибывшие на место полицейские обнаружили труп у крыльца дома, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского ГУ МВД.

Обвиняемая во всем созналась. Ей грозит 15 лет лишения свободы.

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