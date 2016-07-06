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В сургутской спецшколе побили и ошпарили кипятком подросткаСегодня в 12:19

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В деле разбираются следователи.

Воспитанника сургутской спецшколы №2 госпитализировали с ожогами и ушибами. По словам родителей, над подростком издевались сверстники - избили и ошпарили ему ноги кипятком, а сотрудники учреждения не предприняли никаких мер.

Мать потерпевшего обратилась к следователям. "Следователь в тот же день выезжал на место, - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре. - Изъяты записи с камер видеонаблюдения, опрошены воспитанники учреждения, также проведено их медосвидетельствование. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение",.

Стоит отметить, что сургутская спецшкола не первый раз оказывается в центре скандала. В 2015 году оттуда сбежали 13 подростков, устроив погром. В 2014 году в самоволку отправились 8 воспитанников. В начале 2016 года прокуроры при проверке спецшколы выявили нарушения. В частности, воспитанникам не предоставлялось качественное медобслуживание, а преподавали не имели соответствующей квалификации.

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