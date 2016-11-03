Его задержали.

В Екатеринбурге на железнодорожном вокзале задержали 43-летнего мужчину с синтетическими наркотиками. Он прятал пакет с белым порошком в варежке, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Подозреваемый является жителем Первоуральска. Он нигде официально не работает. Ранее мужчина был неоднократно судим, он вышел из колонии в октябре 2016 года.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.228 УК РФ (незаконное хранение наркотиков без цели сбыта). Ему грозит 3 года лишения свободы.