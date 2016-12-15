Из ружья.

51-летнему жителю одного из сел Тугулымского района предъявлено обвинение в убийстве товарища, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По версии следствия, 22 января 2017 года обвиняемый был в гостях у приятеля, поругался с ним, сходил домой за ружьем и, вернувшись, выстрелил обидчику в голову. Жена убитого сумела вовремя убежать и осталась невредима.

От правоохранителей обвиняемый не скрывался – его задержали в собственном доме. Мужчина дал признательные показания.