Свердловчанин застрелил несговорчивого товарища Сегодня в 17:26
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Из ружья.
51-летнему жителю одного из сел Тугулымского района предъявлено обвинение в убийстве товарища, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
По версии следствия, 22 января 2017 года обвиняемый был в гостях у приятеля, поругался с ним, сходил домой за ружьем и, вернувшись, выстрелил обидчику в голову. Жена убитого сумела вовремя убежать и осталась невредима.
От правоохранителей обвиняемый не скрывался – его задержали в собственном доме. Мужчина дал признательные показания.
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