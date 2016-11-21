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Пермячка накинулась с ножом на 17-летнего супруга25 января в 18:17

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В пылу ссоры.

25-летняя жительница Перми набросилась с ножом на 17-летнего супруга. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по п."з" ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, супруги повздорили, и подозреваемая ударила мужа ножом в подключичную область. Молодого человека госпитализировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

У подозреваемой есть двое малолетних детей от первого брака. Суд учел этот факт и избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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