В пылу ссоры.

25-летняя жительница Перми набросилась с ножом на 17-летнего супруга. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по п."з" ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, супруги повздорили, и подозреваемая ударила мужа ножом в подключичную область. Молодого человека госпитализировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

У подозреваемой есть двое малолетних детей от первого брака. Суд учел этот факт и избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.