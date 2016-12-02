До смерти.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя поселка Демьянка (Уватский район). Он подозревается в избиении рабочего до смерти.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, преступление было совершено вечером 20 января 2017 года. Пьяные посетители кафе ввязались в драку с проходящими мимо строителями. Подозреваемый схватил доску и забил одного из рабочих. Спустя некоторое время мужчина скончался на месте.