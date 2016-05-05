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Семерых россиян судят в Турции за подготовку теракта25 января в 19:20

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Им грозит 15 лет.

В Турции девять предполагаемых боевиков террористической группировки "Исламское государство" предстали перед судом по обвинению в подготовке терактов. Среди них семеро россиян, пишут федеральные СМИ.

По данным следствия, обвиняемые готовили атаки на июнь 2016 года. Они намеревались использовать радиоуправляемые модели самолетов.

На скамье подсудимых - Зелимхан Цайсаев, Киури Хацаев, Зукра Борчашвили, Аза Бепджахоба, Хассан Орстхо, Салман Дакаев, Бекхам Алимханов, Фуат Гюнеш и Фатьма Алтынташ. Им грозит до 15 лет лишения свободы, передает "Уралинформбюро".

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